Bon plan : la sonnette connectée vidéo Arlo est en promotion

Mais qui vient de sonner à votre porte ? Si vous détenez une sonnette classique, vous le saurez qu'en ouvrant la porte. Cependant, avec une sonnette connectée, vous pourrez rapidement connaître l'identité de la personne et même lui parler grâce à une fonction d'audio bidirectionnelle. Vous êtes convaincu ? Ça tombe bien, il y a une fantastique promotion chez Amazon qui va littéralement vous faire craquer !

La sonnette connectée d'Arlo est à -47% pour durée limitée

Dans le secteur des sonnettes connectées, on retrouve un poids lourd qui propose des prix accessibles pour des appareils d'une qualité et fiabilité remarquable. Ce poids lourd se nomme « Arlo », l'entreprise spécialisée dans le domaine présente en ce moment une offre exceptionnelle pour sa sonnette capable de diffuser un flux en HD 1080p.



Qu'est-ce qui avantage la Doorbell d'Arlo ? En réalité, elle a des caractéristiques et fonctionnalités qui la placent instantanément dans le "haut de gamme" vis-à-vis de ses concurrents, voici un court aperçu :

Recevez un appel vocal quand quelqu'un sonne à votre porte. Pas besoin d'ouvrir l'application dédiée !

Qualité vidéo supérieure à la concurrence (HD 1080p) avec des couleurs et détails plus poussés

Angle de vision de 180 degrés

Vision de jour comme de nuit

Capteur de mouvement, recevez une notification quand une personne est détectée

Flux vidéo en direct

Audio bidirectionnel pour parler à la personne qui se trouve devant votre porte

Sirène qui se déclenche en cas d'infraction (automatique ou manuelle depuis l'application iOS/Android)

Pour l'installation, Arlo inclus dans le packaging : un support mural plat, un support mural d'angle, un kit d'alimentation, un kit de vis, une goupille de dégagement de sécurité, une extension de câble et un guide de démarrage rapide.

Bien évidemment, tout ça s'accompagne d'instructions pour bien fixer votre sonnette connectée afin que celle-ci ne tombe pas.



Si cette sonnette connectée est probablement l'une des meilleures actuellement disponibles, on regrette tout de même qu'un abonnement Arlo Secure soit nécessaire pour déverrouiller les "fonctionnalités avancées" du produit. Toutefois, cet abonnement offre une certaine sécurité et confidentialité qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs, on pense par exemple à l'authentification bifactorielle obligatoire, le cryptage des données et la garantie que vous soyez la seule personne à accéder au flux en direct et aux vidéos enregistrées.



Dans les informations supplémentaires à savoir, il est précisé que la sonnette ne possède qu'une petite batterie de secours en cas de coupure d'électricité, résiste aux températures entre -20° à 45° et qu'elle se connecte exclusivement aux réseaux WiFi en 2,4 GHz.

