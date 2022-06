Amazon lance la Blink Video Doorbell en France, l'une des meilleures sonnettes connectées !

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis aujourd'hui, les clients Amazon en France et au Royaume-Uni peuvent commander la dernière sonnette connectée de la marque Blink, une entité détenue par Amazon. Avec des caractéristiques convaincantes et un prix accessible, la Blink Video Doorbell se place comme l'un des meilleurs produits sur le marché !

Amazon vous prouve qu'il est possible d'allier qualité et petit prix

Disponible depuis le mois d'octobre 2021 aux États-Unis, Amazon étend enfin la disponibilité de sa Blink Video Doorbell dans de nouveaux pays ! Cette sonnette connectée avec caméra a la particularité d'avoir des arguments de taille à un prix clairement inférieur de ce qui se fait chez la majorité des concurrents.



Voici à quoi vous attendre :

Une caméra HD : La Blink Video Doorbell propose un flux HD en 1080p de jour comme de nuit. La marque a ajouté une vision nocturne pour vous permettre de savoir qui sonne chez vous tard le soir ou tôt le matin.

: La Blink Video Doorbell propose un flux HD en 1080p de jour comme de nuit. La marque a ajouté une vision nocturne pour vous permettre de savoir qui sonne chez vous tard le soir ou tôt le matin. Un audio bidirectionnel : Avec cette sonnette connectée, vous pouvez écouter la personne qui vient de sonner et elle aussi peut vous entendre, une superbe fonctionnalité qui offre l’opportunité de discuter avec un livreur qui vous apporte un colis. Vous pourrez lui transmettre des instructions pour déposer votre colis dans un endroit sûr.

: Avec cette sonnette connectée, vous pouvez écouter la personne qui vient de sonner et elle aussi peut vous entendre, une superbe fonctionnalité qui offre l’opportunité de discuter avec un livreur qui vous apporte un colis. Vous pourrez lui transmettre des instructions pour déposer votre colis dans un endroit sûr. Une très longue autonomie : Amazon ne fournit aucun chiffre précis à ce sujet, mais l'entreprise assure que vous n'aurez pas besoin de changer les piles de la Blink Video Doorbell fréquemment, l'autonomie est décrite comme longue. À noter que l'application vous informe en temps réel du niveau des piles et quand il est nécessaire de les remplacer !

Image by AndroidAuthority

Une communication instantanée avec votre iPhone ou mobile sous Android : grâce à l'application dédiée, la Blink Video Doorbell vous informe dans la seconde qui suit quand quelqu'un se trouve à votre porte. Il vous suffit d'ouvrir l’app pour savoir qui vient de sonner et échanger quelques mots avec cette personne.

Vous recevez également une notification quand un mouvement est repéré devant votre porte. Évidemment, la détection est à courte portée pour éviter de vous avertir dès que quelqu'un vient de passer dans la rue, sinon c'est le spam assuré toute la journée !

: grâce à l'application dédiée, la Blink Video Doorbell vous informe dans la seconde qui suit quand quelqu'un se trouve à votre porte. Il vous suffit d'ouvrir l’app pour savoir qui vient de sonner et échanger quelques mots avec cette personne. Vous recevez également une notification quand un mouvement est repéré devant votre porte. Évidemment, la détection est à courte portée pour éviter de vous avertir dès que quelqu'un vient de passer dans la rue, sinon c'est le spam assuré toute la journée ! Des enregistrements de courtes séquences dans le cloud : En plus d'être une sonnette connectée, la Blink Video Doorbell se positionne aussi en tant que caméra de sécurité. Elle est capable d'enregistrer et de partager dans un cloud de courtes séquences déclenchées par la détection de mouvement (abonnement nécessaire) .

Un stockage local est aussi possible, il sera toutefois nécessaire d'acheter en supplément le Blink Sync Module 2 et une clé USB.

Ajoutez à tous ces avantages une compatibilité à Alexa, il est possible de demander à l'assistant de répondre à la personne qui se trouve devant la porte. Alexa est également capable de vous avertir quand une personne vient d'appuyer sur le bouton de la Blink Video Doorbell. Comme il s'agit d'un produit développé et entièrement conçu par les équipes d'Amazon, l'intégration d'Alexa a été poussée au maximum comme le fait Apple avec Siri sur ses produits.

Prix, couleurs et disponibilité

Amazon frappe fort avec un prix fixé à 59,99€ pour le lancement en France. Deux couleurs sont proposées : le noir et le blanc.

À l'occasion du début de la commercialisation, Amazon a prévu un gros stock afin de satisfaire les commandes qui devraient être nombreuses. Les abonnés Prime peuvent profiter d'une livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.