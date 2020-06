Facebook va faciliter la suppression de vos anciennes publications

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Facebook va apporter une toute nouvelle fonctionnalité sur son application et son site web. Celle-ci s'appellera "Gérer l'activité". Grâce à cette nouveauté, vous pourrez efficacement supprimer vos anciennes publications qui datent de 5, 6, 7 ans ou plus. L'avantage c'est que tout sera gérable au même endroit, pas besoin de remonter les posts de votre profil pendant de longues minutes !

Revenez sur vos anciens posts

Vous est-il déjà arrivé de regretter une publication que vous avez mise en ligne il y a 10 ans auparavant ? Notre vision et mentalité évolue avec le temps et il nous arrive de nous dire qu'un post qui date de très longtemps était finalement... une erreur !

La fonctionnalité "Gérer l'activité" va prochainement débarquer sur l'interface Facebook, elle vous permettra d'archiver ou de supprimer d'anciennes publications sans avoir besoin de remonter tout votre profil.

Facebook explique dans un communiqué de presse publié il y a quelques heures :

Que vous entriez sur le marché du travail après l'université ou que vous quittiez une ancienne relation, nous savons que les choses changent dans la vie des gens, et nous voulons vous aider à organiser votre présence sur Facebook pour refléter plus précisément qui vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi nous lançons Gérer l'activité pour vous aider à archiver ou à supprimer les anciens messages, en un seul endroit. La fonction d'archivage concerne le contenu que vous ne voulez plus que les autres voient sur Facebook, mais que vous souhaitez toujours conserver pour vous. Par exemple, vous pouvez archiver une publication que vous avez faite lorsque vous étiez au lycée que vous trouvez toujours amusante, mais que vous préférez ne pas être vue par quelqu'un d'autre sur Facebook.

Quand vous prendrez la décision de supprimer une publication (de n'importe quelle date), vous aurez la possibilité de la récupérer dans un délai de 30 jours. Au-delà, elle sera définitivement supprimée et irrécupérable.

Si vous demandez à récupérer une publication, celle-ci sera réintégrée à l'endroit exact où elle était sur votre profil Facebook. "Gérer l'activité" arrivera en priorité sur l'application iOS et Android et sera en suite disponible sur la version web de Facebook. Aucune date n'a été communiquée pour l'instant, mais elle devrait prochainement arriver. Certains vont faire un grand nettoyage...

Télécharger l'app gratuite Facebook