Fallout Shelter Online : le jeu a été lancé dans plusieurs pays asiatiques

Il y a 55 min (Màj il y a 10 min)

Corentin Ruffin

Quelques mois en arrière, nous vous révélions l'existence du projet Fallout Shelter Online (v2.2.48, 1,2 Go, iOS 9.0) à destination des appareils iOS et Android.



Celui-ci devait prendre la relève de Fallout Shelter, en proposant de nouvelles mécaniques et en amenant un nouvel aspect en ligne pour conquérir les joueurs.



Déjà disponible en Chine depuis quelque temps, le nouveau jeu de Gaea Mobile vient de pointer le bout de son nez dans de nouveaux pays.

Fallout Shelter Online : le jeu disponible dans de nouveaux pays

Qu'il est alléchant ce nouveau Fallout Shelter Online, et pour cause, on y retrouve de PvP, de PvE, un système de guilde et divers héros légendaires des jeux principaux.



La version plus étoffée de Fallout Shelter est maintenant disponible sur iOS et Android en Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour, Corée du Sud et Japon.



Reste désormais à savoir si le studio continuera de s'ouvrir à d'autres pays, en espérant un passage en Europe... et donc en France notamment.

Télécharger le jeu gratuit Fallout Shelter Online