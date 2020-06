Apple Plans : les voitures arrivent en Belgique et France pour Look Around

Alban Martin

Les véhicules Apple Maps commenceront à quadriller la Belgique et les Pays-Bas en juin, selon une liste d'emplacements maintenue sur le site Web d'Apple.



Les données collectées seront utilisées pour améliorer Apple Maps et étendre sa fonction Look Around, qui reste limitée à une poignée de villes américaines. Introduit dans iOS 13, Look Around est similaire à Google Street View, offrant une vue au niveau de la rue des emplacements pris en charge avec des images 3D haute résolution qui peuvent être zoomées et panoramiques. Et la page officielle indique que la France sera également parcourue par les voitures d'Apple entre juin et septembre.

Look Around arrive en Europe

L'avantage de Look Around sur Street View est l'expérience plus fluide et plus immersive lorsque vous vous déplacez sur la carte. Comme avec Street View, Apple floute les visages et les plaques d'immatriculation dans toutes les images 3D qu'elle met à disposition.



Avant l'arrivée de cette fonctionnalité, il faut savoir que les véhicules Apple Maps‌ ont également sondé des parties des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de la Suède, de la Slovénie, du Portugal, de la Croatie, du Japon, d'Andorre et de Porto Rico depuis le début de la collecte des données en 2015.

Apple Plans en Belgique

Voici les endroits de passages des voitures Apple :

Bruxelles : Anderlecht, Centre Brussel, Forest, Ixelles, St-Gillis, Uccle

Flanders : Dilbeek, Groot Bijgaarden, Sint-Pieters-Leeuw

Apple Plans en France

Voici les endroits de passages des voitures Apple :

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme,Rhône, Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne

Bretagne

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan

Centre-Val de Loire

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

Corse

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Grand Est

Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,Moselle, Vosges

Hauts-de-France

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme

Îlele-de-France

Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Val-de-Marne,Yvelines

Normandie

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne

Occitanie

Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère,Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse



