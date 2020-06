L'Autopilot de Tesla fait une nouvelle fois polémique

Il y a 44 min (Màj il y a 43 min)

Corentin Ruffin

En créant sa marque de voitures, Elon Musk souhaitait faire un bond en avant dans les technologies autour de ces dernières : ainsi, Tesla fait notamment office de leader dans le domaine des véhicules électriques, mais également dans les systèmes de pilotage autonome.



Car oui, la finalité du projet n'est autre que de pouvoir se faire guider d'un point A à un point B par sa voiture grâce à l'Autopilot. En service depuis plusieurs mois aux États-Unis et dans certains pays, le pilotage automatique de la firme a encore des progrès à faire, comme en témoigne un nouvel incident qui aurait pu être très grave.

Une Tesla Model 3 rentre dans un camion accidenté

Lorsque l'on achète une Tesla avec l'option Autopilot, il est bien stipulé que nous ne sommes qu'aux prémices de la voiture autonome et que malgré la fonctionnalité, le pilote doit être concentré sur la route et prêt à intervenir.



Un client taïwanais en a fait la triste expérience au volant de sa Model 3... La berline électrique fonçait sur une autoroute tandis que son "pilote" ne faisait pas attention aux éventuels obstacles.



Hélas, le véhicule a percuté un camion renversé sur la voie de gauche, à pleine vitesse, causant pas mal de dégâts. Heureusement, le pilote, lui, s'en sort sans grosses blessures, ce qui est un véritable miracle lorsque l'on regarde les images.



Il y a encore des progrès à faire, et des mentalités à changer...







