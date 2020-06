Calendars de Readdle intègre Zoom et Hangouts gratuitement si...

Calendrier de Readdle vient de passer en version 5.18 sur iPhone et iPad, l'occasion d'apporter une nouveauté attendue, surtout en cette période de COVID-19 : la visioconférence.



Calendars by Readdle (nom original) s'intègre donc désormais aux services de conférence téléphonique, en plus d'ajouter la possibilité de consulter les horaires de vos collègues.



Regardez la vidéo de Calendars :

Calendars s'attaque à la visio conférence

Calendars est l'une des applications de calendrier iOS les plus populaires avec plus d'un million d'utilisateurs actifs. L'objectif de cette mise à jour est d'aider les clients à rester en contact avec leurs équipes pendant le confinement. Plutôt que de proposer son propre service vidéo, Calendars intègre donc Zoom et Hangouts. Pour Teams, il faudra certainement patienter.



Concrètement, lorsque vous créez un événement, vous pouvez générer un lien de visioconférence Zoom, Google Hangouts ou GoToMeeting directement depuis Calendars. Le lien sera disponible dans les détails de l'événement, afin que tous les participants puissent avoir accès facilement depuis leurs calendriers.

Lorsque vous créez un événement dans Calendars, touchez Appel Vidéo et sélectionnez votre service préféré.



Bon à savoir, à cause du confinement, toute personne qui utilise cette fonctionnalité dans les prochaines semaines la gardera à vie gratuitement. Les autres, devront passer en version premium pour en profiter.

Voir la disponibilité des collègues

Autre nouveauté, vous pouvez maintenant sélectionner certains collègues et ajouter leurs agenda à votre calendrier. Cela vous permet de voir instantanément quel est le meilleur moment pour organiser une réunion avec une personne ou lui écrire un message. Par contre, il faudra un email Google (G Suite) pour en profiter.

Autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés, on trouve un tout nouveau design de la fenêtre de création d'événement pour afficher tous les réglages immédiatement, ainsi qu'un un centre de notifications pour retrouver toutes ses alertes.



Voilà de quoi améliorer sensiblement Calendars qui se distingue par la saisie d'évènement en langage naturel, des listes de tâches intelligentes ou encore la possibilité de créer des routines pour organiser sa vie pro et perso.

