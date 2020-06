Snapchat : Les publications de Trump dans l'onglet "Découvrir", c'est terminé !

Hier à 21:30

Julien Russo

4

Depuis ses récents tweets incitant à la "violence raciale", les réseaux sociaux ont décidé de réagir. Après des messages d'avertissements sur Twitter, c'est désormais au tour de Snapchat de prendre des mesures. L'application très populaire chez les jeunes a annoncé cesser immédiatement la mise en avant des publications de Donald Trump.

Vous ne verrez plus Donald Trump dans l'onglet "Découvrir"

Snapchat prend également des décisions strictes à l'encontre du Président des États-Unis. Le réseau social a décidé de supprimer la mise en avant des publications de Donald Trump dans l'onglet "Découvrir" sur Snapchat.

Il s'agit de l'endroit qui permet de voir des publications de personnalités ou de média auquel nous ne sommes pas forcément abonnés.



Pour l'instant les seuls réseaux sociaux qui n'ont pris aucune mesure contre Donald Trump sont Facebook et Instagram. Du côté de Twitter on préfère afficher un message d'avertissement qui réduit la visibilité de ses publications qui enfreignent les conditions générales d'utilisation.



Toute cette polémique est partie de ce tweet :

Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Je viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l’armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages commencent, les tirs commencent. Merci !

Donald Trump qui a voulu être cash et brutal dans ses propos à au final choqué l'opinion publique, de plus les médias américains s'en sont donné à coeur joie en relayant en boucle ce tweet pendant plusieurs jours.

De nombreux Américains ont jugé que la phrase "Quand les pillages commencent, les tirs commencent" était inadmissible et que ce n'était pas digne d'un président de tenir des propos comme cela envers son peuple.

Donald Trump n'est pas le genre de personne à apprécier que sa liberté d'expression soit limitée on censurée. Quand il a appris la déclaration de Snapchat, il a répondu à la direction du réseau social en leur signalant qu'en faisant cela ils "s'engageaient activement dans la répression des électeurs".

Twitter comme Snapchat préfèrent donc réduire la portée des publications de Trump plutôt que de l'empêcher de publier. Il faut dire que bannir le compte du résident de la Maison Blanche risquerait de créer un scandale historique.



Pour rappel, le 28 mai 2020, Donald Trump a signé un décret qui permettra de limiter la protection des réseaux sociaux et la liberté qu'ils possèdent dans la modération des contenus.

Il a déclaré : "Nous sommes ici pour défendre la liberté d'expression face à un des pires dangers qui soit".

