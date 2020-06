L'affaire George Floyd fait exploser les téléchargements de l'app Twitter

Globalement, Twitter est une application qui se télécharge bien. En temps normal, les utilisateurs l'installent pour suivre les derniers tweets de leurs célébrités préférées. Cependant, il y a quelque chose qui "boost" à coup sûr les téléchargements de Twitter, c'est l'actualité. En pleine crise sanitaire et avec l'affaire George Floyd, le réseau social à acquis de nombreux utilisateurs.

Plus de deux millions de téléchargements depuis le début de la semaine

Si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter, vous le savez probablement... Sur Twitter il y a des photos et vidéos qu'on ne verrait jamais à la télévision ! Cette proximité avec le monde réel attire de plus en plus d'utilisateurs qui souhaitent savoir ce qui se passe sans que les informations transitent d'abord par les rédactions des médias.

Deux sociétés qui traquent les activités de l'App Store et du Play Store ont remarqué la semaine dernière que Twitter a pulvérisé ses chiffres habituels de nouveaux téléchargements.

Apptopia et Sensor Tower affirment que les téléchargements iOS de Twitter ont littéralement explosé et cela serait essentiellement dû aux nombreuses manifestations suite au décès de George Floyd aux États-Unis.

Selon Sensor Tower, il y a eu plus d'un million d'installations de Twitter lundi et un autre million mardi. Twitter a réussi à battre son record de téléchargements qui date de janvier 2014. C'est dire l'engouement autour du réseau social...

Du côté de Apptopia, on a remarqué également un nombre hallucinant d'utilisateurs actifs connectés en même temps sur l'application Twitter. Aux États-Unis, il y avait hier 40 millions de personnes en simultané sur les serveurs du réseau social.



