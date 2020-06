Les Apple Store français vont rouvrir en sécurité

Sans surprise, les quatre mesures habituelles sont appliquées dans les magasins de la pomme avec notamment une limitation du nombre de personnes dans l'enceinte. Les Apple Store sont souvent surchargés, on devrait donc retrouver la queue devant, comme lors de la sortie des iPhone il y a quelques années. En outre, Apple a publié la version française de la lettre de Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple en charge des Apple Store. Elle y détaille les mesures prises partout dans le monde. Reste désormais à attendre une date de réouverture officielle des magasins dans l'Hexagone, car à l'heure de ces lignes, ils sont tous indiqués comme "fermés" pour les prochains jours.

Pour renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité au sein de nos magasins, voici ce que nous avons mis en place :

Les Apple Store français sont toujours dans le flou quant à la date de réouverture. Alors qu'il se murmure plusieurs dates (vraisemblablement la semaine prochaine), Apple a déjà tout prévu question organisation. Avec la pandémie mondiale de COVID-19, la firme prend de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés.

