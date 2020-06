Dropbox : un gestionnaire de mots de passe en préparation

Jusqu'à présent, on connait Dropbox comme étant l'une des meilleures solutions de stockage de fichiers en ligne, permettant ainsi de soulager les ordinateurs et smartphones.



Cependant, les développeurs semblent travailler sur un nouveau projet et il semblerait qu'un gestionnaire de mots de passe soit en préparation depuis quelques mois.



Un passage obligatoire pour le service, qui a du mal à faire face à une concurrence toujours plus dense.

Dropbox travaille sur la sauvegarde de mots de passe

Le projet a été révélé publiquement sur le Play Store, boutique d'applications de Google, qui a accueilli un certain Dropbox Passwords. Pour le moment, ce n'est qu'un accès anticipé et il n'est pas possible de l'utiliser, sauf si on a le mot de passe permettant de déverrouiller l'app.



Malgré tout, les captures d'écran et la description permettent d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend. On retrouvera un gestionnaire classique, avec des icônes rattachées aux différents sites web et services.



Les mots de passe pourront être générés de façon aléatoire par le système, et ces derniers seront synchronisés entre les différents appareils. Reste désormais à savoir si le projet verra vraiment le jour, même s'il en prend la bonne direction.

