Selon un analyste, les ventes de l'iPhone 12 vont être exceptionnelles

À la question : "Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine vont-elles impacter les ventes d'iPhone ?", pour Daniel Ives les dégâts seront très limités voire inexistant pour Apple. L'analyste affirme également que l'iPhone 12 devrait peut-être permettre à Apple d'atteindre les 2000 milliards de capitalisation boursière. Source

Ça va être le smartphone star de cette année, celui dont tout le monde va parler. Le très attendu iPhone 12 devrait connaitre un fort succès . Ce n'est pas un consommateur qui le dit, mais un expert du milieu, l'analyste Daniel Ives de la société d'investissement Wedbush . D'après ses récentes déclarations, l'iPhone 12 va connaitre de nombreuses ventes grâce en partie aux renouvellements des possesseurs d'iPhone sur d'anciennes générations. Notons qu'il y a quand même 350 millions de clients Apple qui pourraient être susceptibles d'upgrader leur iPhone vers la dernière génération. Il s'agit du tout premier iPhone incluant un modem 5G et les consommateurs qui se verront proposer des forfaits 5G par leurs opérateurs voudront profiter des débits de ce nouveau standard mobile. Dans le passé les premiers iPhone proposant pour la première fois la 3G ou encore la 4G se sont tous vendus à un rythme très élevé .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.