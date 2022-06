Les iPhone réparés vont être expédiés dans un emballage respectueux de l'environnement

Julien Russo

Apple et l'environnement, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. Le géant californien réalise une multitude d'efforts comme l'énergie propre pour ses data centers, ses Apple Store et les infrastructures de ses partenaires ou encore la diminution de la production des adaptateurs secteurs en les supprimant du packaging avec un iPhone neuf. Aujourd'hui, Apple passe une nouvelle étape !

Un emballage retravaillé pour l'expédition des iPhone réparés

Il arrive que votre iPhone tombe en panne, vous avez alors le choix de vous rapprocher d'un Apple Store, d'un centre de réparation agréé ou tout simplement... de l'expédier à Apple via un transporteur si vous n'avez pas de boutiques comme celles-ci à proximité de chez vous.

Selon une note de service d'Apple interceptée par MacRumors, Apple va modifier l'emballage utilisé depuis toujours dans le cadre de l'expédition d'un iPhone réparé.



Dès cette semaine, Apple commencera à expédier tous les modèles d'iPhone 12 réparés dans une nouvelle boîte conçue entièrement sans plastique, elle sera créée avec du papier sans eau de Javel avec la précieuse certification de Forest Stewardship Council.



Pour le moment, ce nouvel emballage va être utilisé dans le cadre d'un test, mais Apple est déjà convaincu qu'il sera déployé à grande échelle. Comme d'habitude, il s'agit d'un petit geste pour la planète, mais quand on cumule le nombre d'expéditions réalisées quotidiennement vers les consommateurs qui ont demandé une prestation de réparation pour leur iPhone, ce petit geste se transforme rapidement en grand geste.

À noter que ce changement d'emballage pour un choix écologique concernera aussi les expéditions des centres de réparation d'Apple vers les Apple Store, car n'oublions pas non plus que quand un client va en boutique et que celle-ci ne peut pas faire la réparation, un envoi est parfois nécessaire.



Pour montrer l'ensemble de ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique, Apple a mis en place une page avec toutes les actions qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui.

On remarque de multiples démarches comme : l'empreinte carbone diminuée de 34% depuis la puce M1, un boîtier en aluminium à 100% pour l'iPad Air 5, la suppression totale du film plastique extérieur sur les packagings neufs des nouveaux iPhone, la réduction de 75% de plastique à usage unique dans les emballages des produits Apple (comparé à 2015), l'utilisation massive de cobalt, de terres rares et de tungstène recyclées...



Pour faire simple, les avancées sont nombreuses et Apple réfléchit en permanence à des changements pour le bien de notre planète. On aimerait tellement que les concurrents prennent des décisions similaires !