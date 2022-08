Selon une enquête, les renouvellements pour les iPhone 14 vont être nombreux !

Tous les ans, c'est le même refrain, les ventes d'iPhone explosent aux quatre coins du monde, essentiellement grâce à la loyauté des clients Apple. En effet, si l'iPhone se vend aussi bien, ce n'est pas suite aux migrations d’Android vers iOS, mais principalement grâce à la fidélité des clients Apple qui renouvellent en masse leur iPhone pour un modèle plus récent.

Une étude révèle qu'Apple peut s'attendre à une forte demande

C'est une tendance qu'essaie de prévoir Apple chaque année, mais ce n'est pas toujours simple d'anticiper la quantité de renouvellement d'iPhone, surtout en période d'inflation où les consommateurs peuvent facilement changer d'avis à la dernière minute. Pour avoir une petite idée sur cet indicateur, Apple peut compter sur les instituts de sondages qui vont directement demander aux clients Apple si la dernière génération d'iPhone pourrait les convaincre à upgrader leur iPhone !



La société Savings a été sonder 1500 utilisateurs d'iPhone domiciliés aux États-Unis, l'objectif de cette approche était de connaître la proportion des personnes sondées qui exprimaient leur volonté de renouveler leur iPhone vers l'un des iPhone qui sera annoncé à la rentrée lors du traditionnel Apple Event.



Deux tiers de ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure disent utiliser un iPhone de moins de deux ans. En outre, un tiers des propriétaires d'iPhone qui souhaitent passer à une version supérieure possèdent leur appareil depuis un an ou moins. Seuls 13 % des personnes désirant passer à un modèle supérieur déclarent avoir leur iPhone actuel depuis plus de trois ans.

Dans le détail, voici ce que cela donne :

Les possesseurs d'iPhone 13 ont été 17% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Les possesseurs d'iPhone 12 ont été 29% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Les possesseurs d'iPhone 11 ont été 24% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Les possesseurs d'iPhone SE 2020 ont été 3% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Les possesseurs d'iPhone X, XR ou XS ont été 18% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Les possesseurs d'iPhone 8 (ou modèle inférieur) ont été 9% à dire "Oui" à un renouvellement vers l'un des iPhone 14

Parmi les raisons les plus populaires qui justifient un upgrade vers la gamme iPhone 14 on retrouve : des processeurs plus rapides (61%), plus d'espace de stockage (54%) et un appareil photo de 48 mégapixels (53%). Il semble que les consommateurs soient plus intéressés par l'iPhone 14 Pro, qui devrait comporter des avancées plus significatives au niveau de son appareil photo et de son processeur que l'iPhone 14 ordinaire.



Sans surprise, ceux qui refusent de renouveler leur iPhone vers l'un des iPhone 14 mettent majoritairement en avant l'inutilité d'un changement étant donné que leur iPhone fonctionne toujours bien et d'autres affirment vouloir, mais ne pas pouvoir pour des raisons de prix. Pour rappel, plusieurs indiscrétions ont assuré que les iPhone qui sortiront cette année devraient augmenter de 10 à 15% par rapport aux tarifs des iPhone 13.