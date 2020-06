La Fnac intègre le MacBook Pro 13" 2020 dans son configurateur de Mac

La majorité des revendeurs de Mac proposent des configurations déjà toutes faites et vous n'avez pas le choix contrairement à l'Apple Store en ligne. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Fnac vous propose un "Configurateur de Mac". Jusqu'ici on pouvait personnaliser sa configuration d'iMac, de MacBook Pro 16" et de Mac mini. Aujourd'hui, viens s'ajouter le MacBook Pro 13" 2020.

Configurer votre MacBook 2020

Depuis ce week-end vous pouvez personnaliser votre MacBook Pro 13 pouces quand vous l'achetez chez la Fnac.

Le site vous propose votre choix sur :

Le processeur

La mémoire

Le stockage

Les seuls points auxquels vous n'aurez pas le choix (contrairement à Apple), c'est la couleur du châssis où vous aurez simplement le gris sidéral, pas de couleur argent.

Pour la carte carte graphique, l'Intel Iris Plus Graphics 645 reste grisé quoi que vous mettez comme configuration.

Quel avantage de configurer votre Mac chez la Fnac ?

On pourrait se dire quel intérêt de configurer son MacBook Pro chez la Fnac quand c'est au même prix que sur l'Apple Store en ligne ?

Si vous êtes adhérents Fnac vous pouvez profiter des 5% de remise immédiate sur le prix final de votre commande. De plus vous aurez une livraison gratuite en 1 jour (sous réserve de disponibilité de votre configuration).



Pour configurer votre MacBook Pro, votre iMac ou votre Mac Mini chez la Fnac, vous pouvez le faire via le Configurateur de Mac.