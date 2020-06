max : l'agrégateur proposera son système de cashback le 30 juin

Les responsables du service max viennent de publier un calendrier des nouveautés à venir, en prenant compte des retards dû au coronavirus. Parmi elles, on retrouvera notamment un service de cashback, permettant de gagner de l'argent sur certains achats effectués avec l'agrégateur de cartes de crédit. Pour ce faire, la firme a fait appel à Plebicom et Paylead, deux leaders dans le milieu, pour des pourcentages allant de "de 3 à 15 %". L'autre gros point, c'est l'arrivée d'une version premium du service, qui fera bénéficier d'un cashback boosté à ses souscripteurs. Si jamais le service vous intéresse, il faut savoir que ce dernier est compatible avec Apple Pay !

Connaissez-vous le service max (v3.14.3, 197 Mo, iOS 10.0) ? Lancé en décembre 2019 et présenté dans la foulée, ce dernier prend la forme d'un agrégateur de cartes de crédit, à la manière de Curve . Totalement mobile, elle permet de rassembler toutes nos cartes bleues sous une seule, puis de choisir avec laquelle payée au moment de l'achat. Pour se différencier, elle propose des options et la belle nouvelle, c'est que les développeurs vont en lancer une nouvelle le 30 juin : le système de cashback.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.