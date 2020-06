Nouveaux bracelets pour l'Apple Watch et coques en silicone pour l’iPhone 11

Julien Russo

L'été approche et Apple compte bien vous faire plaisir avec l'ajout de nouvelles coques en silicone et de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch. Chaque année la firme de Cupertino rafraîchit sa collection sur l'Apple Store en ligne pour proposer des couleurs plus claires.

Les nouvelles coques en silicones de l’iPhone 11

Commençons avec les petits ajouts du côté des coques en silicone pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Apple ajoute les couleurs Vitamine C, Seafoam et Linen Blue.

Dans la présentation de ses coques, Apple explique que l'intérieur est en doublure microfibre douce pour protéger l'appareil et à l'extérieur la finition est agréable au toucher, mais résistante pour encaisser une violente chute.

Précisions, il est inutile d'enlever sa coque pour recharger son iPhone 11, elles sont compatibles avec la recharge sans fil. Merveilleux !

Comptez 45€ pour les coques en silicones d'Apple.

Les nouveaux bracelets de l'Apple Watch

Côté Apple Watch, c'est les bracelets Sports qui bénéficient des couleurs estivales.

Apple ajoute les couleurs Bleu lin, Écume, Vitamine C et Gris falaise.

Ils sont commercialisés chacun à 49€ et sont disponibles en taille 40mm ou 44mm.

Avec ces bracelets vous aurez tout le confort nécessaire quand vous faites du sport. Apple l'assure, le bracelet sport a été conçu pour être souple et élégant à votre poignet.

La fermeture à clou apporte également une fermeture sécurisée pour éviter que votre Apple Watch vous lâche en plein entrainement.