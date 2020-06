Le Pixel 4 passe sous la barre des 500 euros

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les récents smartphones de Google, présentés en octobre dernier, ont encore tout pour plaire aux consommateurs : écran performant, caméras puissantes et technologies récentes.



La belle nouvelle, c'est que la firme américaine cherche à faire repartir les ventes en proposant une promotion de presque 300 euros par rapport à son prix d'origine. Une belle occasion de craquer !

Le Google Pixel 4 en promotion à 499€

Pour le côté technique de l'appareil, on retrouve notamment un écran de 5,7 pouces et d'une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement chez les deux appareils est le même : 90Hz !



Côté processeur, c'est du Qualcomm Snapdragon 855, avec 6Go de RAM, 64Go ou 128Go de mémoire interne et le Pixel Neural Core, un processeur consacré à l'IA.



Google a fait le choix de lâcher ses concurrents en ne proposant que deux modules à l'arrière : un capteur principal de 12,2 Mégapixels avec ouverture d’objectif à F/1.7 et un appareil photo téléphoto 3x avec un capteur de 16 Mégapixels.



Grâce au code promo WELCOMEJUIN, le téléphone est disponible à 499€ sur Google Shopping.