Twitter vérifie les tweets "Coronavirus 5G" pour éviter les théories du complot

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

3

Encore de nouvelles mesures du côté du réseau social Twitter (v8.21, 122 Mo, iOS 11.0) puisque les développeurs viennent de mettre une nouvelle vérification sur les tweets parlant de "coronavirus" et de "5G".



Le but ? Faire une nouvelle fois face aux éventuelles théories du complot comme on peut en voir depuis le début de la pandémie.



Car oui, certains n'hésitent pas à assimiler le virus avec la nouvelle norme de réseau internet.

Twitter continue sa chasse aux théories du complot

Nous avons déjà pu voir certaines théories du complot qui ont circulé sur Internet à propos de COVID-19 et du réseau 5G, mais l'une des plateformes les plus touchées par ces dernières n'est autre que Twitter.



En effet, le réseau social est, depuis bien longtemps, l'hôte idéal pour les assimilations entre différents évènements... Désormais, Twitter fait la chasse aux tweets contenant «COVID-19», «corona» ou «coronavirus» avec le mot «5G».



Si vous ouvrez un message contenant cette combinaison, le réseau social vous proposerez des sources scientifiques faisant face à la théorie de liaison entre le virus et la norme.



Déjà le mois dernier, la société a commencé à supprimer des messages qui incitaient les gens à mettre le feu à des antennes 5G dans le monde.



Source

Télécharger l'app gratuite Twitter