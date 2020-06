Apple Watch : un brevet laisse présager des vibrations piézoélectriques

Les brevets déposés par Apple sont nombreux ces dernières années, et bien que la plupart ne voient jamais le jour, ils nous laissent découvrir les derniers travaux de la firme ainsi que les tendances.



Parmi eux, on retrouve une grande quantité autour de la montre connectée, l'Apple Watch, qui continue d'innover et de proposer toujours plus de fonctionnalités et mesures.



Cependant, si l'on en croit les documents récents, la firme chercherait aussi à transformer le bracelet de la montre en un accessoire.

Apple travaille sur les vibrations piézoélectriques

Est-ce qu'un jour Apple commercialisera une montre avec un bracelet intelligent ? Difficile à prédire, mais les récents brevets déposés par la firme vont, en tout cas, dans ce sens.



Le dernier en date met en avant un bracelet embarquant une encre piézoélectrique dans le but de faire ressentir les vibrations au niveau du poignet.



Alors, simple gadget permettant de ressentir une secousse lors d'une action ou d'une composition sur clavier ? Ou possibilité d'ajouter un ou plusieurs boutons sur le bracelet ?



