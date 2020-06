Pastel : une app pour préparer sa palette de couleurs

Medhi Naitmazi

Pastel est une nouvelle app gratuite sur l’App Store à destination des développeurs et des designers.



Si vous travaillez avec des couleurs dans vos projets, l’appli du développeur Steve Troughton-Smith pour iPhone et iPad, vous permet de créer et d'enregistrer des palettes de couleurs personnalisées avec des outils avancés.

Pastel : une jolie app pour gérer ses couleurs sur iOS et iPadOS

Pastel est une solution pratique au pour garder une trace des couleurs que vous utilisez le plus dans vos projets. Plutôt que d'utiliser le sélecteur de couleurs natif de votre logiciel ou d'écrire le code hexadécimal de chaque couleur dans un fichier texte, Pastel offre une nouvelle façon élégante et intuitive de gérer ses couleurs.



Par défaut, l’app embarque des exemples de palettes de couleurs qui vont ensemble, de quoi inspirer vos futures illustrations. Si vous savez déjà ce dont vous avez besoin, vous pouvez créer de nouvelles collections, chacune avec plusieurs palettes de couleurs. À partir de là, les palettes peuvent avoir autant de couleurs que vous le souhaitez, et les outils disponibles vous permettent d'enregistrer exactement les bonnes couleurs.



Vous pouvez évidemment explorer de nouvelles couleurs avec le sélecteur ou par code hexadécimal, valeur qui est également disponible pour chaque couleur que vous enregistrez. Il s’agit d’un format texte populaire pour représenter une couleur et largement utilisé par les développeurs et les designers, que ce soit Photoshop, XCode, le web et autre.

Mais Pastel ne s’arrête pas là. Il existe également une méthode amusante et très utile pour numériser les couleurs à l'aide d'une photo ou de l'appareil photo. L’application identifie les couleurs principales de l'image et les enregistre dans une nouvelle palette. L'application fonctionne également par glisser-déposer sur iPad, afin que les utilisateurs puissent faire glisser les couleurs enregistrées directement vers des applications telles que Pages et Keynote.



Enfin, toutes les données sont enregistrées sur iCloud et synchronisées entre vos appareils. Pratique.



Pastel est disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais il y a un achat unique de 5,49€ pour supprimer la limite de palettes. Une version Mac de l'application sera bientôt disponible, certainement via catalyst.

