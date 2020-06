Bon plan : Un disque dur Seagate de 5 To à seulement 119,99€

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

4

Ne croyez pas que les promotions ne sont que sur Amazon et CDiscount, on trouve aussi des petites perles chez la Fnac. Une récente promotion a attiré notre attention ! Un disque dur externe de 5 To de la marque Seagate est proposé à un prix très attractif. Découvrez les avantages et les caractéristiques de ce disque dur qui est réservé pour les utilisateurs PC, Mac et autres appareils nécessitant du stockage.

Vous voulez du stockage ?

Vous allez en avoir !

Aujourd'hui pour stocker vos photos, vidéos, films, musiques... Vous avez deux choix, soit le cloud avec un abonnement qui se renouvelle mensuellement ou le disque dur.

En 2020, un disque dur de plus d'un To ne vaut plus grand-chose comparé à dix ans en arrière. Une fois de plus, la Fnac nous le prouve avec de belles promotions sur les disques durs de la marque Seagate.



En effet, deux modèles connaissent actuellement une magnifique remise. On retrouve le :

Seagate Expansion portable 5 To à 119,99€ au lieu de 169,99€

à au lieu de 169,99€ Seagate Expansion portable 8 To à 159,99€ au lieu de 209,00€

Avec la version 5 To vous retrouvez plusieurs avantages comme le transfert rapide des données via l'USB 3.0, un poids assez léger puisque le disque dur ne pèse que 238 g.

Son design basique en noir est moderne et passe partout !



Seagate annonce qu'avec 5 To vous pourrez stocker :

Jusqu'à 1 000 heures de vidéo numérique.

Jusqu'à 250 films de 2 heures en format DVD

Jusqu'à 320 000 photos numériques.

Jusqu'à 16 660 heures de musique.



Les disques durs sont utilisables dès leur sortie de l'emballage, il n'y a aucun logiciel ou câble d'alimentation externe à brancher. Tout se passe via l'USB fourni par le fabricant.

Si vous êtes en recherche d'un nouveau disque dur externe, c'est le moment de se faire plaisir avec ce bon plan Fnac !