Le refurb France vend l’iPhone XR moins cher à 589€

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

L’iPhone le plus vendu en 2018 et 2019, l’iPhone XR, vient d’atterrir en version reconditionné chez Apple.



L'iPhone XR s’affiche donc pour la première fois sur le refurb français d’Apple.

Un prix intéressant pour l’iPhone XR

L'appareil sorti en 2019 n'est vendu pour le moment qu’en version 64 Go et blanc, au prix de 589 €. Les autres capacités et coloris arriveront certainement dans les prochains jours, comme ce qu’on trouve aux USA.



Alors que le tarif de l’iPhone XS reconditionné n’était pas très compétitif, celui de l’iPhone XR l’est un peu plus si l’on compare à son prix d’origine qui est de 709€ (et même 859€ à sa sortie). Chez les revendeurs, Amazon s’en approche en neuf à 627€.

Les iPhone reconditionnés

Comme « neuf », Apple vous propose d’acheter un iPhone XR en parfait état sur sa boutique en ligne.

Bien sûr, le refurb est un endroit de confiance pour qui veut un iPhone remis à neuf garanti un an (châssis, verre et batterie changée) à prix plus raisonnable, comme c’est le cas encore aujourd’hui.

Question : avez-vous déjà acheté un produit Apple sur le refurb ? Si oui, en êtes-vous pleinement satisfait ?