Shadow Frog : un jeu de plateforme signé Oddrok sur iOS

Corentin Ruffin

En février 2020, le studio de développement Oddrok lançait son nouveau jeu mobile portant le nom de Early Worm : ce dernier nous plongeait alors dans un jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel le joueur contrôlait un ver.



Un certain succès a découlé suite à la publication de ce titre sur l'App Store et le Play Store, encourageant alors les développeurs a travailler sur une autre création.



Ainsi naquit le projet Shadow Frog, qui verra le jour sur nos iPhone dès la semaine prochaine. Voici la bande-annonce :

Shadow Frog : un jeu de plateforme à un bouton

C'est donc officiel, les développeurs de Oddrok sont de retours avec un nouveau jeu à destination des appareils iOS et Android. Shadow Frog prend la forme d'un jeu de plateforme à une seul touche où l'on incarne Frogo le Frog Scout.



Ainsi, on peut sauter, faire un double saut, rebondir contre les murs pour un seul but : arriver au bout des 30 niveaux crées à la main, en évitant les nombreux obstacles.



L'une des particularités, c'est que vous serez suivi par votre ombre (qui fera les mêmes mouvements que vous) et qu'il faudra faire en sorte de l'éviter.



Rendez-vous le 18 juin !