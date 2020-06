WhatsApp : une erreur affiche les numéros de téléphone sur Google

Corentin Ruffin

Encore un coup dur du côté de l'application WhatsApp Messenger qui, via ses développeurs, vient de corriger un bug très gênant.



En effet, à cause d'une fonctionnalité permettant de discuter avec des personnes non enregistrées dans notre répertoire, les numéros de téléphone des utilisateurs ont été répertoriés sur Google.



Un énième mauvais coup de publicité pour l'outil de discussion instantané.

WhatsApp corrige un bug très gênant...

Comme l'explique le chercheur en sécurité Athul Jayaram, l'équipe de WhatsApp Messenger vient de corriger un problème au sein de son application : les numéros de téléphone des utilisateurs étaient référencés sur Google.



En cause ? La fonctionnalité « Cliquer pour discuter » qui permettait alors d'échanger avec une personne, même si vous n'aviez pas son numéro de téléphone enregistré.



Une simple recherche « site:wa.me » sur le moteur de recherche donnait accès aux précieux sésames... WhatsApp a réagi :

Bien que nous apprécions le rapport de ce chercheur et le temps qu’il a pris pour le partager avec nous, il n’a pas bénéficié d’une prime car il contenait simplement un index des adresses que les utilisateurs de WhatsApp ont choisi de rendre publiques. Tous les utilisateurs de WhatsApp, y compris les entreprises, peuvent bloquer les messages indésirables en appuyant sur un bouton.

Mauvaise foi ?

