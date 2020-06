YouTube Premium et YouTube Music sont disponibles pour les départements d'outre-mer

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Face à des concurrents toujours plus dominants (comme Spotify, Apple Music ou encore Deezer), YouTube a décidé d'améliorer l'accessibilité à YouTube Music et YouTube Premium. Désormais les résidents des régions d'outre-mer peuvent souscrire aux offres et profiter eux aussi des services supplémentaires qui permettent de profiter de YouTube sans publicité, d'un catalogue de musiques...

YouTube Premium et Music s'étendent aux départements d'outre-mer

Si en France métropolitaine nous sommes très souvent les premiers à obtenir les nouveautés des géants américains, ce n'est pas toujours le cas pour nos amis en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte ou encore La Réunion. Dès maintenant ils peuvent souscrire à YouTube Premium et YouTune Music.

Pour cela il leur suffit de se rendre sur music.youtube.com/musicpremium ou sur yourube.com/premium.

Les avantages pour YouTube Music sont nombreux.

On retrouve pour seulement 9,99€/mois :

Un accès à un géant catalogue de musiques sans publicité

La disponibilité des musiques en arrière-plan

Les téléchargements des musiques pour créer des playlists hors connexion

Du côté de YouTube Premium, pour seulement 2€ de plus tous les mois, vous avez en plus :

La totalité des vidéos YouTube sans publicité

La lecture en arrière-plan

Les téléchargements des vidéos

L'accès à tous les contenus de YouTube Originals

L'accès aux abonnements est également disponible depuis aujourd'hui aux Samoa américaines, à l'Île de Guam, Porto Rico, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Aruba, en Biélorussie, aux Bermudes, aux Îles Caïmans, aux Îles Mariannes du Nord, en Égypte et aux Îles Vierges américaines.

Télécharger l'app gratuite YouTube