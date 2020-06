Apple annonce donner 100 millions de dollars pour soutenir la lutte pour l'égalité raciale et la justice

Après les paroles, les actes ! Chez Apple, s'engager veut souvent dire faire une grosse donation. Tim Cook vient de tweeter ce soir une promesse de don. En effet, le CEO a promis une donation de 100 millions de dollars pour la lutte pour l'égalité raciale et la justice. Une décision qui intervient après l'affaire George Floyd qui a bouleversé les américains et le monde entier.

Après des semaines fortes en émotions, des jours entiers de manifestations, de pillages, de dégradations... Apple a décidé de faire un geste pour lutter contre les inégalités aux États-Unis et dans le reste du monde. La firme de Cupertino a décidé de sortir un gros chèque de 100 millions de dollars pour commencer à contribuer à des initiatives pour l'équité raciale et la justice.



Cet argent servira pour des actions ciblées, à commencer par l'éducation. L'une des préoccupations principales d'Apple ! L'entreprise veut participer à des projets dans des quartiers défavorisés où les moyens dans les établissements scolaires sont très faibles. La firme attribuera également un budget pour l'égalité économie et la réforme de la justice pénale. L'objectif est d'améliorer le quotidien de la communauté noire aux États-Unis.

Apple ne s'arrête pas à cette donation. Tim Cook annonce également amplifier les recrutements de personnes de couleurs dans les Apple Store et les bureaux. Cela concerne aussi la communauté asiatique, musulmane... Apple veut plus de diversité dans ses équipes.

Retrouvez l'intégralité de la déclaration de Tim Cook ci-dessous :

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp