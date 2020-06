Apple diffuse le court-métrage "La Chaussette" de Frank Ychou tourné à l'iPhone

Hier à 22:03

Medhi Naitmazi

Apple vient de mettre en ligne un court-métrage un peu spécial sur sa chaîne YouTube. Il s'agit d'un film intitulé "La chaussette" signé Frank Ychou dont la particularité est d'avoir été tourné avec un iPhone 11 Pro.

Voici le mini-film en question :

Un court-métrage comique tourné à l'iPhone

Alors que le jeune homme était venu faire une lessive de linge blanc en précisant qu'il s'agit d'un lavage très délicat, il se retrouve avec une chaussette rouge qui a déteint sur ses vêtements. En colère, il cherche à qui elle pourrait appartenir. Mais il se rend compte que la responsable est la jeune femme qui attend également dans la laverie. L'occasion de sortir la célèbre phrase « les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches archi-sèches » légèrement revisitée.



Durant une minute et dix secondes, le film de Frank Ychou met en scène Isma Kebe, Nagisa Morimoto, Renely Alfred et Samuel Debure. Une manière pour Apple de promouvoir ses appareils, la firme en profitant pour pousser deux autres vidéos expliquant les secrets du tournage (avec le réalisateur qui vente la facilité et les performances d'utilisation du dernier iPhone pour filmer), ainsi que trois techniques de prise de vue : l’effet Vertigo, l’ultra grand-angle et le changement de mise au point.



Voici les vidéos complémentaires :