Un court-métrage coréen tourné à l’iPhone 13 Pro : "Life is but a dream"

Il y a 4 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

Apple a partagé cette nuit un court-métrage intitulé "Life is But a Dream", créé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, connu et reconnu pour des films cultes comme "Oldboy", "The Handmaiden", "Lady Vengeance", etc. Sauf qu’ici, tout a été tourné à l’iPhone 13 Pro.

Une demande d’Apple pour vanter les mérites de son iPhone 13 Pro

Le film de 21 minutes a été commandé par Apple et raconte l'histoire d'un croque-mort qui a besoin de bois pour construire un cercueil pour le sauveur de son village. Il déterre une tombe abandonnée et réveille le fantôme d'un ancien épéiste. Problème, le confrère de Casper veut récupérer son bien…

Apple a également mis en ligne une autre vidéo "making of" qui explique comment Park et son équipe de tournage ont utilisé les fonctionnalités de l'iPhone 13 Pro pour créer le court-métrage. Les acteurs sont Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin et Park Jeong-min, alors que la bande originale est signée Jang Young-gyu qu’on peut retrouver sur Apple Music. Une manière de faire de la publicité pour son iPhone 13 au pays de Samsung,

"Shot on iPhone" est une campagne publicitaire Apple de longue date, et la société a déjà commandé d'autres courts métrages. Plus récemment, Apple a partagé un court métrage du réalisateur chinois Zhang Meng pour célébrer le Nouvel An chinois.