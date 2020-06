Small Town Murders : le nouveau match-3 de Rovio à la sauce Cluedo

Ici, les niveaux sont prétextes à tenter d'élucider les crimes qui frappent Thornton Grove. Ainsi, à chaque fois vous devrez preuve d'observation pour dénicher des objets cachés sur la scène de crime. Si la musique est entrainante et les graphismes de bonne facture, pas facile de rentrer dedans après avoir joué à des dizaines de match-3 ces dernières années. Le gameplay n'innove pas vraiment et seuls les aficionados du genre pourront trouver leur compte. Dommage car l'idée de départ était bonne, mais surtout mis en oeuvre pour nous faire passer à la caisse avec une tonne d'achats intégrés.

Voilà le pitch du dernier jeu du studio finlandais fondé en 2003 sous le nom de Relude et renommé en 2005. Alors qu'on pensait avoir affaire avec un jeu d'enquête type Cluedo comme il en existe de nombreuses sortes sur iOS, il s'agit plutôt d'un Candy Crush édulcoré, prenant ses inspirations du côté de Gardenscapes qui plait avec son majordome devant gérer la maison entre les niveaux.

Bienvenue à Thornton Grove, un hameau idyllique loin de l'agitation de la ville. La vie est simple ici. Les habitants sont chaleureux, l'ambiance est détendue... mais sous la surface se cache une sinistre affaire. Une série de crimes étranges a récemment brisé la tranquillité de ce petit village paisible. C'est à Nora Mistry, auteur en herbe de romans policiers, qu'il incombe de découvrir la vérité. Examinez la scène de crime, suivez les pistes et interrogez les suspects pour trouver l'assassin !

Small Town Murders est le dernier titre de Rovio qu'on a découvert ce matin dans les nouveaux jeux iPhone . Sans oiseau, le jeu propose toujours de faire correspondre des éléments colorés par trois ou plus, mais avec des mini-jeux en sus. Nous l'avons testé et voici notre avis. Regardez le trailer vidéo :

