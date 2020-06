Sorties jeux : RPG Ruinverse, Peaks Edge, CREW 674 - EXTRACTION

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement RPG Ruinverse, Peaks Edge, CREW 674 - EXTRACTION.



NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Star Chef™ 2 : jeu de cuisine (Jeu, Cuisine et boissons / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 393 Mo, iOS 10.0)



Les créateurs du jeu de cuisine mondialement connu Star Chef vous présentent leur nouveau titre, où l'élégance côtoie la gastronomie dans un environnement culinaire moderne.

Que faire lorsque le restaurant de ses rêves est mis en vente ? L'acheter, le rénover et en faire le point de rendez-vous culinaire incontournable de la ville !



Caractéristiques du jeu :

• HISTOIRE CAPTIVANTE : plus de 80 quêtes narratives pour avancer dans sa vie de chef

• PLUS DE 85 PLATS SPÉCIAUX allant des burgers aux pizzas en passant par des frittatas et des gâteaux aux gaufres

• PERSONNALISATION : choisissez des décoration uniques, qu'il s'agisse de décalcomanie murale, de motifs au sol ou d'autres d'accessoires formidables qui feront de votre restaurant un lieu unique ! Télécharger le jeu gratuit Star Chef™ 2 : jeu de cuisine





Small Town Murders: Match 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 150 Mo, iOS 9.0, Rovio Entertainment Oyj)



"Bienvenue à Thornton Grove, un hameau idyllique loin de l'agitation de la ville. La vie est simple ici. Les habitants sont chaleureux, l'ambiance est détendue... mais sous la surface se cache une sinistre affaire. Une série de crimes étranges a récemment brisé la tranquillité de ce petit village paisible. C'est à Nora Mistry, auteur en herbe de romans policiers, qu'il incombe de découvrir la vérité. Examinez la scène de crime, suivez les pistes et interrogez les suspects pour trouver l'assassin !



Chaque crime est une énigme...

Pour élucider les crimes qui frappent Thornton Grove, vous devrez faire preuve d'observation. Au fil des niveaux, faites jouer votre intuition de détective pour réussir des combinaisons et découvrir des objets cachés sur la scène de crime. Télécharger le jeu gratuit Small Town Murders: Match 3





Rider.io (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 278 Mo, iOS 10.0, Crescent Moon Games)



Entrez dans une arène contre d'autres joueurs dans une bataille épique!



Rider.io vous permet de jouer à cheval ou à dos d'orignal pendant que vous traversez diverses arènes. Télécharger le jeu gratuit Rider.io





Peaks Edge (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 177 Mo, iOS 10.0, Kenny Sun)



Peak’s Edge est un roguelike puzzle pyramidal. Découvrez une grande variété d’armures surpuissantes et équipez-vous-en. Réorientez-vous en venant à bout des ennemis sur votre passage. Explorez les profondeurs à mesure que vous vous enfoncez.



- Gameplay amusant

- Micro-puzzles générés sur-mesure

- Rejouabilité infinie

- Plus de 30 types d’armure Télécharger le jeu gratuit Peaks Edge





HopBound (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.6, 89 Mo, iOS 8.0, Darius Immanuel Guerrero)



HopBound est un jeu d'horreur psychologique basé sur une histoire qui tourne autour de l'esprit surréaliste de Mayumi, une recluse qui doit voyager à travers un jeu rétro troublant pour se réconcilier avec les fantômes de son passé. À travers des scènes de plate-forme d'horreur 16 bits et des niveaux de coureurs sans fin avec un superbe pixel art, elle découvre que sa raison sera testée par quelque chose qui se cache derrière l'écran. Télécharger le jeu gratuit HopBound





Flippy Hats (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, 111 Mo, iOS 8.0, James Ryan)



Tirez Wobble en arrière pour lancer son chapeau dans le ciel. Pendant que le chapeau monte, récupérez les gemmes éparpillées dans les nuages! Lorsque le chapeau tombe en panne, déplacez Wobble pour attraper le chapeau et gagner les gemmes que vous avez trouvées! Mais attention, si le chapeau tombe, vous perdrez toutes les gemmes que vous avez collectées!



C'est aussi simple que ça! Télécharger le jeu gratuit Flippy Hats





Ben The Bee (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 31 Mo, iOS 8.0, Jaroslaw Dabrowski)



Évitez les obstacles, collectez des pièces et des surprises. Obtenez des heures de détente et de plaisir! C'est un jeu de pixels à une touche que tout le monde peut apprécier. Obtenez autant de points de contrôle que possible pour être le meilleur du classement. Télécharger le jeu gratuit Ben The Bee





Agent du C.O.G.O.O. Démineurs (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 281 Mo, iOS 9.0, Cogoo Inc.)



TOP SECRET

4 MARS 1960

ATTN: AGENT DU C.O.G.O.O.



VOUS AVEZ ÉTÉ CHOISI POUR EFFECTUER CETTE MISSION DANGEREUSE.

VOTRE MISSION, DEVRIEZ-VOUS CHOISIR DE L'ACCEPTER, EST DE TROUVER TOUS LES ESPIONS DU GROUPE SECRET 10B. VOUS POUVEZ COMMENCER AVEC VOTRE PAYS PRÉFÉRÉ, MAIS NOUS VOUS CONSEILLONS DE COMMENCER AVEC DES PAYS PLUS PETITS.



AVERTISSEMENT: CETTE LETTRE BRULERA EN QUELQUES SECONDES.



Le célèbre jeu Démineur revisité ! Télécharger le jeu gratuit Agent du C.O.G.O.O. Démineurs





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Viticulture (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 263 Mo, iOS 10.0, DIGIDICED)



Vous vous retrouvez dans une zone rustique de la Toscane à l’époque pré-moderne, où vous venez d’hériter d’un modeste vignoble. Vous possédez quelques parcelles de terrain, un fouloir, une cave minuscule, 3 ouvriers… et le rêve colossal de posséder le meilleur complexe viticole d’Italie.



Votre rôle consiste à assigner vos ouvriers et vos serviables visiteurs afin de terminer différentes tâches au cours de l’année. Chaque saison est différente dans un vignoble, et les tâches que vous confierez aux employés sont différentes en été et en hiver. Les ouvriers se battent parfois pour choisir la tâche la plus intéressante, et le plus rapide d’entre eux aura l’avantage sur les autres.



À vous de créer le plus grand domaine ! Télécharger Viticulture à 9,99 €





RPG Ruinverse (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 800 Mo, iOS 9.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.)



Suivez Kit, un transporteur au grand cœur et son ami d'enfance pleine de vie, Allie, alors qu'ils s'associent à un escroc de troisième classe, à un médecin charlatan et à un nain endiablé pour parcourir le monde dans leur quête pour sauver Allie d'une situation particulière...



Étonnamment, Allie a l'âme d'un autre être en elle. Chaque fois qu'elle entre en contact avec Kit, les âmes changent de place.



Utilisez l'arbre de compétences pour attribuer des points de compétence et concentrez-vous sur la maîtrise d'une seule compétence ou d'une variété de magie. Un excellent jeu de RPG ! Télécharger RPG Ruinverse à 8,99 €