WWDC 2020 : Le calendrier est officiellement dévoilé

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

3

Apple vient d'officialiser dans sa newsroom le programme de la WWDC 2020 qui s'ouvrira avec la tant attendue keynote qui présentera les nouveautés logicielles, mais également matérielles. Pour la première fois de son existence, Apple organisera son rendez-vous annuel dans une salle... vide ! La retransmission sera exclusivement sur internet.

Le programme du WWDC 2020

Chaque année, Apple organise une keynote pour l'ouverture de la WWDC. L'entreprise dévoile les nouveautés d'iOS, de watchOS, de macOS, de tvOS et d'iPadOS.

Cette année, l'événement sera assez spécial, puisque l'ensemble des annonces seront retransmises en direct sur internet seulement. Apple a préféré éviter le rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans une grande salle (à cause du Covid-19).

Pour cette édition 2020, la WWDC débutera le 22 juin à 10 heures (heures du pacifique) et se terminera le 26 juin au soir.

Apple vient de détailler l'organisation :

Keynote - Le 22 juin à 10 heures (heure du Pacifique)

Découvrez les formidables innovations et mises à jour qui seront disponibles sur toutes les plateformes Apple dans le courant de l’année. La keynote sera diffusée en direct d'Apple Park sur apple.com, via l’app Apple Developer, le site web Apple Developer, l’app Apple TV et YouTube, et elle sera également disponible pour une lecture à la demande dès la fin de sa diffusion en streaming. Pour les téléspectateurs en Chine, la keynote sera aussi diffusée sur Tencent, iQIYI, Bilibili et Youku.

Platforms State of the Union - Le 22 juin à 14 heures (heure du Pacifique)

Écoutez les responsables de l’ingénierie Apple vous présenter en détail les dernières avancées concernant iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 et watchOS 7. La présentation « Platforms State of the Union » sera disponible à la demande via l’app Apple Developer et le site web Apple Developer. Elle sera également proposée sur Tencent, iQIYI, Bilibili et YouKu pour les téléspectateurs en Chine.

Plus de 100 sessions d’ingénierie - Du 23 au 26 juin

À partir du 23 juin, les développeurs pourront découvrir comment créer la prochaine génération d’apps grâce à plus de 100 sessions techniques et de conception animées par les ingénieurs d'Apple. Des vidéos seront publiées chaque jour à 10 heures (heure du Pacifique) et disponibles dans l’app Apple Developer sur iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que sur le site web Apple Developer.



La firme de Cupertino annoncera également le 16 juin la liste des finalistes du Swift Student Challenge. Il s'agit d'un événement destiné aux développeurs de tout âge pour montrer au monde entier leur passion du codage en créant leur propre playground Swift.



Pour l'instant nous n'avons pas d'informations précises concernant la retransmission en direct de l'événement. Il y a de fortes chances que celle-ci soit à plusieurs endroits différents. Dans le passé, Apple a diffusé ses événements sur son site internet, à partir de son application dédiée ou encore sur YouTube.