Boyo : un afficheur tête-haute compatible avec CarPlay

Il y a 2 heures (Màj il y a 47 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Si on ne connaît que très peu la marque Boyo en Europe, il faut savoir que ces derniers se consacrent à la création d'accessoires pour les voitures.



Leur dernière nouveauté vaut le coup d'oeil puisqu'elle prend la forme d'un afficheur tête-haute compatible avec CarPlay et Android Auto.



L'occasion parfaite de redonner un coup de jeune à votre automobile, tout en la connectant à votre appareil iOS.

Boyo lance son afficheur compatible CarPlay et Android Auto

Boyo vient donc d'officialiser et de commercialiser son VTHUDpro, un afficheur tête-haute universel qui se glisse dans n'importe quel véhicule. Pour l'installation, c'est très simple puisqu'il suffit de le brancher sur prise OBD2 ou allume-cigare, et le tour est joué.



Le truc cool, c'est que l'afficheur est compatible avec CarPlay et Android Auto, permettant l'utilisation de la musique, téléphonie (l'appareil est équipé d'un micro) ou de la navigation.



Le tout fonctionne en Bluetooth et peut diffuser le son sur les haut-parleurs de la voiture grâce au transmetteur FM. Seul bémol, pour le moment, le produit n'est disponible qu'aux États-Unis, bien qu'une expédition à l'internationale soit possible via Amazon, mais hausse le prix autour de 100$.



Sachant que l'afficheur tête-haute coûte déjà 299$, la note est salée... Mieux vaut attendre une arrivée officielle en Europe !