Digitimes confirme les nouveaux iMac 2020, iPad Air 4 et iPad mini 6

Il y a 47 min

Medhi Naitmazi

Les futurs produits d'Apple se confirment peu à peu. Après une flopée de nouveautés sur le premier semestre 2020 (iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro, etc), la firme s'apprête à lancer quatre iPhone 12 et une Apple Watch 6. Mais entre temps, Digitimes nous confirme que l'on verra de nouveaux iMac, iPad Air et iPad mini.

Un iMac 23 pouces

L’iMac 2020 qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises depuis avril commencerait désormais avec une dalle de 23 pouces (contre 21 actuellement). Le rapport du site taïwanais n'est pas clair si l'iMac 2020 remplacera les deux versions avec un seul modèle mais nous savons qu'il arborera un nouveau design plus fin, de nouveaux processeurs Intel, des GPU Navi et probablement quelques accessoires améliorés.



Il est tout à fait possible qu’Apple l’annonce le 22 juin lors de la WWDC 2020.

L'iPad Air 3 actuel

Les iPad Air 4 et iPad mini 6

Encore une fois, la rumeur de l'iMac s'accompagne de celles des nouveaux iPad. Après un iPad Pro 2020 arborant un double capteur photo et un scanner LIDAR, Apple s'apprête à faire grandir les deux tablettes milieu de gamme. L'iPad Air 4 s'offrirait un nouveau design et une dalle de 10,8 pouces (contre 10,5 actuellement) avec un éventuel Magic Keyboard, tandis que l'iPad Mini 6 passerait carrément de 7,9 à 9 pouces. Mais il n'est pas clair si ce dernier optera pour le look carré de l'iPad Pro.



Une chose est sûre, tous les voyants sont au vert pour de nouvelles annonces matérielles très prochainement, Apple ayant pris le pli de le faire dorénavant par communiqué de presse tant qu'il ne s'agit pas de l'iPhone, le produit phare.