iPhone 12 : Quand BOE fait le bonheur de Samsung Display et LG

Il y a 1 heure

Julien Russo

Pour les écrans de ses iPhone, Apple est toujours passé par des fournisseurs tiers. La firme entretient un partenariat de longue date avec le géant sud-coréen Samsung. Voulant partager un peu les commandes avec LG et BOE, Samsung s'est vu avec le temps recevoir moins de commandes d'Apple. Cependant, remplacer Samsung n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser.

BOE échoue face aux tests de qualité d'Apple

La firme californienne ne choisit pas n'importe qui en tant que fournisseur des écrans de son produit star : l'iPhone.

En effet, les fournisseurs doivent se soumettre à plusieurs audits comme les conditions de travail dans les usines, mais aussi à des expérimentations de qualité.

Jusqu'ici, Samsung et LG ont toujours répondu aux attentes d'Apple en ce qui concerne la qualité des écrans. Pour la firme chinoise BOE qui était promue pour fournir certains écrans de modèles d'iPhone 12, c'est l'échec total.

En effet, l'entreprise vient de passer le grand test des dalles OLED et finalement Apple a préféré rompre l'accord. La firme de Cupertino a éliminé BOE de la liste des fournisseurs d'écrans des iPhone 12.

Un coup dur pour l'entreprise qui attendait ce moment de gloire depuis longtemps. Être le fournisseur de plusieurs iPhone haut de gamme permet d'augmenter considérablement le chiffre d'affaires, mais pour cela il faut être irréprochable en ce qui concerne la qualité des composants fournis.

On dit souvent "le malheur des uns fait le bonheur des autres", dans cette situation ce proverbe n'a jamais aussi bien marché. Suite à cet échec, toutes les commandes initialement réservées pour BOE seront équitablement partagées entre LG et Samsung Display.

Cependant, les entreprises pourront-elles assumer cet ajout de commandes de dernières minutes ? C'est là que la question reste sans réponse. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être un blocage de plus dans la disponibilité des iPhone 12 pour la fin de cette année.



Si Apple a fait confiance à BOE, c'est principalement parce que l'entreprise a eu les bons mots et les bons arguments pour être présente sur la longue liste des fournisseurs, mais aussi parce que BOE a déjà fait ses preuves auprès d'Apple pour les écrans... LCD !

Malheureusement, si BOE est bon sur le LCD, pour l'OLED, c'est une autre histoire, puisque Apple n'arrive pas à retrouver toute la qualité que lui procure Samsung Display et LG.

Bien évidemment, cet défaite ne veut pas dire que la coopération entre Apple et la firme chinoise BOE est terminée, la firme de Cupertino est du genre à donner une seconde chance, il est possible que dès l'année prochaine, nous trouvions des iPhone 12 avec des écrans fournis par BOE, d'ici là il y a du travail pour l'entreprise chinoise !



Cette indiscrétion prouve une fois de plus qu'Apple ne cherche pas des coûts moins chers dans la production de ses appareils, mais privilégie bien la qualité !

Pour l'instant, seul LG et Samsung Display ont réussi les tests de qualité des écrans OLED pour les iPhone 12.



