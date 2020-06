Jim Keller, ancien ingénieur d'Apple, quitte son poste de directeur chez Intel

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Jim Keller s'est fait connaitre pour son travail chez Apple : ingénieur en microprocesseur, il a notamment travaillé sur les puces A4 / A5 de la firme.



Si on parle de lui aujourd'hui, c'est que l'homme a signé chez Intel en 2018, où il tenait le rôle de directeur. Il vient d'annoncer son départ du poste, surprenant son petit monde, pour "des raisons personnelles".

Jim Keller quitte son poste de directeur chez Apple

Il est l'un des spécialistes des microprocesseurs et l'un des vétérans du marché : Jim Keller a notamment fait ses armes chez AMD, Tesla ou encore Apple.



Alors qu'il était vice-président senior et directeur général de l'ingénierie du silicium, ce dernier vient d'indiquer qu'il démissionnait de chez Intel pour des raisons personnelles.



Un coup dur pour le géant américain qui doit faire face à une concurrence toujours plus puissante et novatrice. Apple s'apprête également à s'en passer, étant donné que les futurs Mac devraient passer prochainement à des processeurs ARM.



Intel affirme qu'une équipe est déjà prête à prendre en charge les différents projets de l'homme, et indique qu'il continuera également à travailler en tant que conseiller Intel pour les six prochains mois.



Source