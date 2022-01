Le directeur de l'ingénierie d'Apple en charge de la transition M1 part chez Intel

Un nouveau coup dur pour la Pomme avec le départ officiel de son directeur de l'ingénierie en charge de la transition vers M1. Pire encore, celui-ci ne quitte pas le navire pour n'importe quelle société puisqu'il prend la direction d'Intel, dont Apple se servait pour ses ordinateurs de l'époque.

Une nouvelle fracassante alors que la firme de Cupertino réussit avec brio son renouveau via ses processeurs créés en interne.

Si le nom de Jeff Wilcox ne vous dit peut-être rien, les nombreux possesseurs de Mac M1 lui doivent beaucoup, puisque celui-ci était jusqu'à présent directeur de l'ingénierie en charge de la transition vers les puces M1.



La mauvaise nouvelle, c'est que comme le rapportent nos confrères de Tom's Hardware, l'homme vient de quitter son poste. Il rejoint une certaine société du nom d'Intel, en tant que directeur technologique du groupe d'ingénierie de conception.



Jeff Wilcox a annoncé son changement de carrière dans une paire de messages sur LinkedIn, annonçant d'abord son départ puis révélant son passage chez Intel. Avant son départ ce mois-ci, Wilcox a travaillé pendant plus de huit ans dans l'équipe Mac System Architecture d'Apple.

Ce fut un parcours incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour, avec en point d'orgue la transition vers Apple SIlicon avec les SOC et les systèmes M1, M1 Pro et M1 Max. Tous mes collègues et amis d'Apple me manqueront énormément, mais je me réjouis de la prochaine aventure qui commencera au début de l'année. À suivre !