Twitter pense à ajouter des réactions aux tweets

Reste à voir si Twitter confirmera l'information et si il publiera cette nouveauté !

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3

Les différents réseaux sociaux semblent prendre un malin plaisir à se voler les meilleures idées pour les mettre en place de leur côté. Des initiatives qui ne sont pas étonnantes dans un match où chacun tente d'attirer le plus d'utilisateurs journaliers. C'est notamment le cas du côté de Twitter (v8.21, 122 Mo, iOS 11.0) qui songerait à mettre en place des réactions à la Facebook au sein de sa plateforme. Ainsi, il serait possible de réagir à des tweets avec différentes émotionnes...

