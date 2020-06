PS5 : Elle sera plus silencieuse que la PS4

Si vous êtes un utilisateur régulier de la PlayStation 4, vous vous êtes peut-être déjà aperçu que la console de Sony est loin d'être la plus silencieuse. En effet, quand celle-ci est mise à rude épreuve avec de gros jeux qui tirent beaucoup sur les performances, on pourrait comparer la PS4 au décollage d'un avion. Ce problème n'apparaitra pas avec la PS5 d'après Simon Rutter qui est vice-président exécutif en charge de l'Europe pour Sony Interactive Entertainment.

Des gros efforts dans la conception

Les surchauffes ont été l'un des points faibles de la PS4. Si cela n'empêche pas la console de bien fonctionner, cela peut être dérangeant lors de l'utilisation.

D'après le cadre de Sony, on ne devrait pas connaitre ce problème avec la PS5, la console devrait rester silencieuse. Les ingénieurs ont fait beaucoup d'efforts dans la conception de la console à ce sujet.

Pour éviter que la chaleur se concentre trop à l'intérieur de la console, des systèmes ont été intégrés pour éjecter l'air chaud plus rapidement et refroidir plus efficacement les secteurs internes plus sujets aux hausses de températures.

Pour rappel, par le passé Sony avait déposé plusieurs brevets concernant le kit de développement PS5. Les détails montraient un système qui promettait une meilleure aération.

L'équipe PlayStation avait également expliqué en mars dernier que la PS5 bénéficierait d'une "solution de refroidissement haute performance".

Finalement, Sony semble avoir appris de ses erreurs avec la PS4 et l'entreprise sait que ce point est important pour les joueurs. Espérons désormais d'en connaitre le prix, seul point encore non dévoilé à ce jour.



