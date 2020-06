Rumeur : Apple travaille bien sur un iPhone pliable

Depuis que Samsung a lancé le Galaxy Fold, certains concurrents réfléchissent à faire pareil. Si nous avons pu voir plusieurs constructeurs chinois sortir leur modèle pliable (plus ou moins réussi), chez Apple c'est toujours silence radio. Cependant, la firme de Cupertino travaillerait bien sur un modèle d'iPhone similaire à ce que propose Samsung.

La rumeur d'un iPhone avec écran pliable a refait surface aujourd'hui avec un tweet du célèbre Jon Prosser l'expert des fuites liées aux futurs produits Apple.

D'après lui, Apple aurait en ce moment un prototype a deux panneaux d'affichage séparés sur une charnière. La firme de Cupertino avancerait bien sur le sujet puisque celui-ci serait en cours depuis pas mal de temps. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on en parle !

Au niveau du design, Apple reprendrait celui de l'iPhone 11. Les côtés seraient ronds en acier inoxydable.

L'iPhone Fold serait le premier iPhone à ne plus avoir d'encoche. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que le Face ID ne sera pas de la partie. En réalité, Apple abriterait un minuscule front sur la partie supérieure de l'écran d'affichage, c'est ici que les capteurs nécessaires pour l'authentification par reconnaissance faciale se situeraient.



Selon Jon Prosser, Apple devrait proposer quelque chose de très différent de ce qui existe déjà sur le marché. L'iPhone ne serait pas complètement pliable. Est-ce parce que Apple n'a pas réussi ou parce qu'un écran complètement pliable ne répond pas aux exigences de qualité ?

Difficile de le savoir, mais une chose est sûre c'est que la firme de Cupertino travaille d'arrache-pied sur ce projet !

