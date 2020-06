Apple Watch : Un nouveau système de refroidissement des composants

Pour les montres connectées, il est aussi souvent utilisé l'inclusion d'évents, cela permet de canaliser l'air ambiant frais à l'intérieur de l'appareil, ce système permet aussi d'expulser efficacement l'air chaud. Via

C'est comme très souvent à partir d'un dépôt de brevet qu'on apprend les futures nouveautés des produits Apple. D'après celui-ci, les ingénieurs en charge de l'Apple Watch travaillerait sur un nouveau système révolutionnaire qui consiste à mettre en place des couvercles de ventilation intelligents pour améliorer la circulation de l'air et donc refroidir plus facilement les composants internes.

On ne dirait pas, mais comme tout appareil électronique, l'Apple Watch a tendance à chauffer. Si pour l'instant la montre connectée d'Apple gère bien les hausses de chaleur, la firme californienne veut mieux faire en proposant dans les prochaines générations d'Apple Watch un tout nouveau système de refroidissement !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.