Facebook Gaming : Ajout des abonnements et des publicités en direct

Il y a 1 heure

Julien Russo

Facebook aurait-il enfin trouvé la solution pour acquérir une part de marché plus volumineuse sur le marché du streaming de jeux vidéos ? Si jusqu'ici c'est Twitch qui domine, Facebook Gaming a aussi envie de se faire une place. Le réseau social vient de mettre en place un nouveau système de monétisation pour attirer plus de streamers.

Bientôt en France

Quand vous êtes nouveau streamer, quelle plateforme allez vous choisir ?

La majorité choisira Twitch puisque c'est celle qui rémunère le plus. On compte les Bits (la monnaie virtuelle), les abonnements aux chaines et les publicités dans les streams.

Aujourd'hui, pour devenir une plateforme de streaming attractif, il faut apporter un confort pour la personne qui va streamer avec des outils et des statistiques qui aideront le streamer à développer son activité.

Cependant, une autre chose compte aussi, c'est la rémunération !

Beaucoup de personnes veulent partager leur passion du jeu vidéo pour arrondir leur fin de mois ou même en vivre (pour ceux qui rencontrent le plus de succès).



Jusqu'ici, Facebook Gaming était la pire solution pour générer de l'argent. Aujourd'hui, c'est terminé puisque le service de Mark Zuckerberg ajoute des revenus supplémentaires similaires à ce que propose déjà Twitch.

Cependant, il y a une condition assez contraignante pour proposer les souscriptions d'abonnements à ses viewers...

Facebook a indiqué que seuls les créateurs qui sont au "Level Up" et qui ont minimum 250 viewers qui reviennent chaque semaine pourront proposer les abonnements.

De plus, cette fonctionnalité est limitée aux utilisateurs australiens, brésiliens, canadiens, mexicains, thaïlandais, anglais et américains.

Pour l'instant, la France n'y fait pas partie, mais ce ne devrait plus tarder !



Pour expliquer ce minimum de 250 viewers régulier, l'équipe Facebook Gaming a expliqué :

Pourquoi 250 téléspectateurs qui reviennent chaque semaine? Nous avons trouvé que les téléspectateurs qui reviennent sont un bon indicateur d'une communauté fidèle. Les créateurs qui atteignent cette référence ont bâti une communauté solide et sont plus susceptibles de réussir sur les abonnements de fans

Les partenaires vont avoir les publicités

Facebook Gaming a repris le même fonctionnement que Twitch. Pour récompenser les meilleurs streamers, la plateforme propose à l'utilisateur de devenir "partenaire" et de bénéficier d'avantages que n'aurait pas un utilisateur qui stream depuis une semaine.

Les publicités seront bien évidemment incluses dans le lot des nombreux avantages du statut partenaire.

Facebook Gaming a expliqué :

Les personnes qui regardent un flux en direct de nos partenaires peuvent voir une annonce pré-roll qui s'exécute avant le flux en direct, une annonce illustrée qui apparaît sous le flux en direct, ou un nouveau format, une annonce mid-roll qui est lue dans le lecteur vidéo principal. La publicité n'interrompra pas le flux du streamer qui sera dans une petite fenêtre plus petite.

Un système qui semble meilleur que celui de Twitch, puisque la plateforme d'Amazon interrompt complètement le stream quand une publicité démarre.

L'autre nouveauté qui devrait arriver prochainement sur Facebook Gaming est "la pause du direct". Le réseau social proposera des publicités assez longues pour permettre aux streamers de faire une pause de quelques minutes, tout en gardant ses viewers !



Pour l'instant Facebook Gaming n'est disponible que sur Android. Elle devait arriver sur iOS, mais depuis pas de nouvelle.

Il est fort probable que l'application n'est pas réussie à passer les étapes de validation de l'App Store.



