L'Union Européenne va enquêter sur l'App Store et Apple Pay

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Décidément, les nouvelles de ces dernières heures semblent être consacrées à l'App Store ! Hier, nous apprenions que Tim Cook allait être entendu par le Comité judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis dans le cadre d'une enquête autour de pratiques anticoncurrentielles commises par les GAFA.



Cette dernière donne suite à des plaintes survenues en Europe, notamment par le géant Spotify, qui pointe du doigt la taxe de 30%.



Ce matin, la plateforme de streaming recevait un soutien de poids n'étant autre que Rakuten, qui décide également d'attaquer la Pomme pour les mêmes raisons. Mais, une autre nouvelle vient de tomber : l'Union Européenne lance une enquête officielle sur l'App Store et Apple Pay.

L'Union européenne ouvre une enquête autour d'Apple

Ce sont nos confrères de Reuters qui dévoilent l'information : Apple est désormais la cible de deux enquêtes antitrust de l'UE au sujet de son App Store et Apple Pay.



La cause ? Les régulateurs estiment que les termes et conditions peuvent violer les règles de pratique anticoncurrentielle. Ainsi, une équipe va se pencher sur "l'utilisation obligatoire du système d'achat intégré d'Apple et les restrictions sur la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad des autres possibilités d'achat moins chères en dehors des applications".



Une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit les prochaines semaines...



