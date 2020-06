La directrice de la Diversité et de l'Intégration d'Apple quitte le navire

Nous venons d'apprendre que la directrice de la Diversité et de l'Intégration chez Apple a quitté son poste ce mardi.



En effet, Christie Smith occupait le rôle depuis fin 2017 où elle travaillait sous la direction de Deirdre O'Brien, vice-président principal d'Apple Retail et People.

Christie Smith ne fait donc plus partie de l'équipe d'Apple depuis hier, mardi 16 juin, où elle occupait le poste de directrice de la Diversité et de l'Intégration.



La Pomme elle-même a confirmé ce départ via nos confrères de Bloomberg :

L'inclusion et la diversité sont les valeurs fondamentales d'Apple et nous croyons profondément que les équipes les plus diversifiées sont les équipes les plus innovantes. Christie Smith quittera Apple pour passer plus de temps avec sa famille et nous lui souhaitons bonne chance. Notre équipe Diversité et Intégration continuera de faire rapport directement à Deirdre O'Brien.