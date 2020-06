Les gagnants du WWDC20 Swift Student Challenge ont reçu une veste et un pin's

Il y a 47 min

Alban Martin

Réagir

Les jeunes développeurs sont encore une fois encouragés par Apple. La firme qui avait organisé le WWDC20 Swift Student Challenge vient de décerner les prix à plus de 350 gagnants à travers de 41 pays. L'objectif consistait à créer un projet de type « playground » depuis l'application Swift Playgrounds.

Les développeurs Swift de demain sont récompensés par Apple

Par le biais d'un long communiqué de presse, Apple explique que la communauté des 23 millions de développeurs au niveau mondial pourra participer gratuitement à la Worldwide Developers Conference 2020 d’Apple qui débutera le 22 juin prochain dans un format en ligne inédit. A l'occasion de la 31e édition de la WWDC, les 350 gagnants du Swift Student Challenge, seront invités. Une belle récompense qui s'accompagne également de petits cadeaux comme une veste et un pin's, le genre de présents qu'offre la firme habituellement aux participants de la WWDC physique.



Pour mettre en valeur le prix, Apple a même fait un petit focus sur Sofia Ongele, Palash Taneja et Devin Green qui comptent parmi les lauréats. La première a créé un app suite à son agression sexuelle, le second a créé une app suite à une longue maladie et le dernier car il n'arrivait pas à se lever le matin.



Voici les cadeaux reçus :

Via ChainReactGames