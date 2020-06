GameClub débarque sur Android avec ses jeux rétro

Il y a 3 heures

Alban Martin

GameClub n'est plus une exclusivité de l'iPhone et de l'iPad, le service de jeu en illimité façon Apple Arcade débarque sur Android.



Si vous nous suivez, vous savez probablement en quoi consiste GameClub. Pour les autres, l'objectif de GameClub est de ressusciter les meilleurs jeux mobiles des 10 dernières années qui, pour une raison quelconque, ne sont plus disponibles ou jouables.



Regardez le trailer vidéo :

GameClub est disponible avec un mois gratuit sur Android

Qu'ils aient été laissés de côté après des mises à jour matérielles et logicielles d'Apple ou de Google, ou bien parce que les développeurs n'avaient plus le temps de les maintenir, certains jeux historiques manquent sur nos iPhone et Android. Désormais, GameClub rectifie tout cela sur les deux plateformes avec une bibliothèque de plus de 100 des meilleurs jeux jamais créés sur les écrans tactiles mobiles.



Pour 4,99€, vous pourrez télécharger n'importe quel jeu. Deplus, avec la compatibilité Android, GameClub permet de jouer sur n'importe quel mobile avec un abonnement unique. Mieux encore, GameClub a une fonctionnalité de partage familial extrêmement généreuse qui permet jusqu'à 12 membres.



Premièrement, il vous faudra donc l'application GameClub sur Android (ou iOS plus bas) qui propose des reportages comme des critiques, des rétrospectives, des trucs et astuces, et des tonnes d'autres informations sur les jeux qui se trouvent dans la bibliothèque. Une bonne manière de découvrir les titres qui peuvent vous plaire. Nous en avons d'ailleurs vu plusieurs depuis l'arrivée de GameClub, et la plupart sont passés entre nos mains depuis 2008, mais dans leur version originale.

Il y a tellement de jeux phénoménaux dans la bibliothèque GameClub, qu'il est difficile de faire une liste de nos préférés dont font partie des titres comme Toki Tori, Minigore ou Gears. Notez d'ailleurs qu'Android en profite pour accueillir pour la première fois certains titres comme Flick Fishing, Puzzlejuice et Cubed Rally Racer.



GameClub coûte 4,99€ par mois et est livré avec un essai gratuit de 30 jours, et tout comme sur iOS, si vous avez déjà acheté l'un des jeux de leur catalogue sur Android, vous pourrez télécharger les versions mises à jour gratuitement, peu importe si vous êtes abonné ou non.

