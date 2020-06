Mario Kart Tour : Peach a le droit à sa propre saison

C'est désormais au tour de la célèbre princesse Peach d'être mise en avant dans le jeu Mario Kart Tour ! Comme à leur habitude, toutes les deux semaines, les développeurs de chez Nintendo lancent une nouvelle saison avec du contenu exclusif, de nouveaux pilotes, karts, ailes et circuits.



Et cette fois, c'est la promise de Mario qui se prépare pour son futur mariage en revêtant une robe à bord de son "Carrosse Royal".



Voici la bande-annonce :

Mario Kart Tour : la princesse Peach se met sur son 31

Il sera donc possible de débloquer Peach avec sa robe de mariage, son kart Carrosse Royal et une nouvelle aile : les Cloches argentées. Elle ne vient pas seule, puisqu'un nouveau circuit provenant de la version Nintendo 64 fait son arrivée : l'autodrome Royal.



Du côté des récompenses "normales", les joueurs pourront obtenir Roy tandis que les détenteurs du Pass Or pourront remporter l’Hanafuda Mario cape.

