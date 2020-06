Un agriculteur de 92 ans sauvé grâce à son Apple Watch

Il y a 4 heures (Màj il y a 16 min)

Julien Russo

1

L'Apple Watch n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de sauver des vies. Dernièrement, la montre connectée d'Apple a sauvé la vie d'un agriculteur de 92 ans qui était tombé d'une échelle. L'homme a expliqué qu'il serait mort à l'heure actuel si sa montre n'avait pas détecté la chute et pris l'initiative d'appeler les secours.

L'Apple Watch sauve encore une vie

Souvent comparé à un ange gardien, l'Apple Watch réalise des prouesses notamment chez les personnes âgées !

Jim Salsman est un agriculteur de 92 ans qui habite dans le Nebraska. Il a expliqué au média KETV que malgré son âge, il continuait à travailler quotidiennement, pour lui la retraite ne veut pas dire rester devant la télévision toute la journée.

Sauf qu'à cet âge, une chute est plus grave que quand on a 40 ans. Le mois dernier, Salsman a été obligé de grimper tout en haut d'une échelle pour "sécuriser un bac à grains contre les pigeons". Pris d'un vertige, il perd l'équilibre et tombe de l'échelle.

Une fois l'impact contre le sol, l'homme n'arrive pas à se relever. Il va alors tenter de rouler jusqu'à son camion qui est situé à plusieurs centaines de mètres (quand même !).

Cependant, ce que l'homme ne savait pas, c'est que son Apple Watch a immédiatement détecté sa chute et a pris l'initiative d'appeler les secours comme l'homme ne répondait pas (il était trop préoccupé à tenter de rejoindre son camion).

Grâce à la localisation communiquée par Siri aux secours, les pompiers ont pu se rendre à l'endroit où Salsman était tombé. Une équipe de plusieurs personnes ont alors relevé l'homme et l'ont emmené à l'hôpital.

L'agriculteur a été emmené vers le service de réadaptation du Nebraska, malgré ses blessures il est sorti un mois plus tard en pleine forme !

Il a expliqué au média :

Si je n'avais pas eu cette montre, je pense que je serais mort avant que quelque je manque à quelqu’un. Je le pense vraiment.

Pour rappel, la détection des chutes est un programme mis en place automatiquement pour les utilisateurs de plus de 65 ans. Si vous avez un âge inférieur, il vous faudra l'activer manuellement depuis l'application "Watch" sur votre iPhone.

La fonctionnalité a pour objectif de détecter les chutes, quand vous tombez, la montre connectée vous envoie un message vous demandant si vous allez bien. Si vous ne répondez pas au message, l'Apple Watch considère que vous êtes inconscient. Elle émet dans la minute qui suit un signalement vers les secours. La personne qui réceptionne l'appel entend la voix de Siri lui informant qu'un utilisateur d'Apple Watch rencontre une difficulté, l'assistant vocal transmet également votre position pour l'intervention.



Source