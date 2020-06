L’app Apple TV intègre Évènements en vue du keynote de la WWDC en 4K

Ce sera l’occasion de découvrir iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14, watchOS 7, ainsi que des nouveautés Mac et iPad avec notamment la transition vers les Mac ARM. Les premières bêtas seront mises également à disposition des développeurs le soir même !

Apple vient de publier une mise à jour de l'application Apple Événements pour tvOS, qui permet aux utilisateurs de regarder des keynotes sur Apple TV. La mise à jour d'aujourd'hui prépare l'application pour la diffusion en direct du discours d'ouverture de la WWDC 2020 lundi prochain. Mais quand on ouvre cette nouvelle version, Apple renvoie alors vers son app TV.

