Les appareils compatibles iOS 14 en fuite sur Apple.com

Il y a 4 heures

Alban Martin

2

Après vous avoir annoncé en exclusivité la liste des appareils compatibles avec iOS 14 en janvier dernier, l'information avait été confirmée il y a quelques semaines. Si vous en doutiez encore, voici une nouvelle preuve qu'Apple conservera les mêmes iPhone pour iOS 14 que pour iOS 13. Une bonne nouvelle à trois jours du keynote d'ouverture de la WWDC20.

Les mêmes iPhone avec iOS 14

D’après de nouvelles informations publiées sur le site d'Apple et déniché par Jioriku, la firme ne va pas abandonner d’iPhone cette année et conservera ainsi la même liste de smartphones qu’en 2019 pour iOS 13. On peut trouver le fichier de configuration accessible sur Apple.com.



Voici la liste des iPhone qui vont avoir le droit d'installer iOS 14 :

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 2016

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPod Touch 7G

Ceux qui ont un "vieil" iPhone 6S 2015 ou iPhone SE 2016 seront donc ravis. Par contre, il faudra oublier iOS 15 sur ces téléphones.

Et les iPad sous iPadOS 14 ?

Concernant les iPad, le fichier indique que l'iPad Mini 4 est compatible, alors que nous avions appris que le constructeur laisserait de côté cette tablette ainsi que l'iPad Air 2. Bizarre, d'autant que bien nommé iOS 14 dans l'url, le fichier ne fait état que d'iOS 13.5 et d'iPadOS 13.5 dans le listing XML. Il faudra donc attendre la présentation d'iPadOS 14 pour en avoir le coeur net.



En tout cas, iOS 14 dont on connaît déjà quelques grandes nouveautés sera dévoilé le 22 juin à l’occasion de la WWDC 2020, la première qui se déroulera exclusivement en ligne. Nous aurons évidemment droit à la première bêta développeur d’iOS 14, suivie d’une dizaine d’autres révisions avant la version finale en septembre.